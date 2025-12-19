Видео
Главная Новости дня Подготовка к выборам — Железняк объяснил, почему это невозможно

Подготовка к выборам — Железняк объяснил, почему это невозможно

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 09:09
Железняк заявил, что парламент не готовится к выборам
Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что парламент еще ничего не сделал для подготовки выборов. Кроме того, он подчеркнул, что это технически невозможно.

Об этом Ярослав Железняк сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 декабря.

"По меньшей мере, в этом году парламент, пока еще палец о палец по этому поводу не ударил, будут создавать рабочую группу, которая только со следующего года, скорее всего, заработает", — отметил Железняк.

По его словам, независимо от того, хотят украинцы выборы или нет, это технически невозможно. Нардеп подчеркнул, что выборы исключительно президента во время военного положения да еще и через онлайн, это манипуляция.

"Я надеюсь, точно не поддерживает ни общество, ни украинский парламент, ни сам президент", — добавил Железняк.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США выразили интерес к вопросу проведения президентских выборов в Украине. В этом направлении будут работать депутаты.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявил, что выборы или референдумы во время военного положения в Украине запрещены.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
