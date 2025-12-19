Железняк заявив, що парламент не готується до виборів

Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що парламент ще нічого не зробив для підготовки виборів. Крім того, він наголосив, що це технічно неможливо.

Про це Ярослав Железняк сказав в ефірі Вечір.LIVE у пʼятницю, 19 грудня.

Реклама

Читайте також:

Президентські вибори в Україні

"Щонайменше, в цьому році парламент, поки ще палець о палець щодо цього не вдарив, будуть створювати робочу групу, яка тільки з наступного року, скоріше за все, запрацює", — зазначив Железняк.

За його словами, незалежно від того, хочуть українці вибори чи ні, це технічно неможливо. Нардеп наголосив, що вибори виключно президента під час воєнного стану та ще й через онлайн, це маніпуляція.

"Я сподіваюся, точно не підтримує ані суспільство, ані український парламент, ані сам президент", — додав Железняк.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що США висловили інтерес до питання проведення президентських виборів в Україні. У цьому напрямку працюватимуть депутати.

Раніше народний депутат Юрій Камельчук заявив, що вибори або референдуми під час воєнного стану в Україні заборонені.