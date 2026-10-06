Прогноз погоды в Украине на 6 октября — будет ли тепло

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на вторник, 6 октября. В этот день будет тепло и без осадков, в большинстве областей будет солнечно. Однако в конце недели в страну вернутся дожди и похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

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Погода в Украине на 6 октября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине 6 октября от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 6 октября в Украине будет переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно западный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +5...+10 °С, днём — +16...+21 °С.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 октября погоду в Украине будет определять антициклон. Дождей не ожидается, в большинстве регионов будет много солнца.

Максимальная температура воздуха будет колебаться от +18...+22 °С. В Закарпатье воздух прогреется до +24 °С, а на северо-востоке Украины будет прохладнее — +16...+18 °С.

В Киеве во вторник ожидается теплая погода — +19...+20 °С. Осадки маловероятны.

Также Диденко прогнозирует, что 7 и 8 октября в Украине сохранится комфортная теплая погода.

В то же время 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание.

Скриншот сообщения Натальи Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года температура в Украине ожидается на 1–2 °С выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца прогнозируются резкие похолодания и ночные заморозки. В Карпатах в этот период возможен первый снег.

Новини.LIVE также писали, что в октябре 2026 года чрезвычайно сильных или продолжительных магнитных бурь не ожидается. Самое сильное геомагнитное возмущение прогнозируется с 12 по 16 октября, еще один опасный день — 22 октября. В начале и в конце месяца ожидаются лишь слабые магнитные бури.