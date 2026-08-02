В июле 2026 года российские вооруженные силы потеряли почти 43 тысячи военнослужащих

Почти 43 тысячи: в июле армия РФ потеряла рекордное количество военнослужащих
В течение июля российские войска понесли рекордные потери. Армия оккупантов сократилась на 42 тысячи 860 бойцов. Всего же за семь месяцев текущего года захватчики потеряли 238 тысяч 650 военнослужащих.
Об этом 1 августа сообщил Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.
Потери оккупантов
По данным Генштаба, наибольшее количество военных россияне потеряли летом. В июне число погибших захватчиков превысило 39 тысяч. Наименьшими были потери оккупантов в феврале, но и тогда погибло более 26 тысяч российских воинов.
Ежемесячная статистика потерь среди личного состава российских войск:
- в январе — 31 тысяча 710 военнослужащих;
- в феврале — 26 тысяч 90 солдат;
- в марте — 31 тысяча 960 бойцов;
- в апреле — 32 тысячи 980 военнослужащих;
- в мае — 33 тысячи 760 оккупантов;
- в июне — 39 тысяч 290 россиян;
- в июле — 42 тысячи 860 захватчиков.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал об обновленной статистике потерь россиян в войне. В общей сложности армия РФ уже сократилась на 1,6 миллиона воинов. Около 700 тысяч оккупантов погибли, остальные — получили ранения.
Также Новини.LIVE со ссылкой на СБУ писал о спецоперации в Черном море. С помощью морского дрона Sea Baby удалось поразить танкер Blue. Это судно входит в так называемый теневой флот РФ.