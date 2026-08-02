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Головна Новини дня Майже 43 тисячі: у липні армія РФ утратила рекордну кількість військових

Майже 43 тисячі: у липні армія РФ утратила рекордну кількість військових

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 01:42
У липні 2026 року російське військо втратило майже 43 тисячі військових
Російський військовослужбовець. Фото ілюстративне: Reuters

Упродовж липня російські війська зазнали рекордних втрат. Армія окупантів скоротилася на 42 тисячі 860 бійців. Загалом же упродовж семи місяців поточного року загарбники втратили 238 тисяч 650 воїнів.

Про це 1 серпня повідомив Генштаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Втрати окупантів

За даними Генштабу, найбільшу кількість військових росіяни втратили влітку. У червні кількість загиблих загарбників перевищила 39 тисяч. Найменшими були втрати окупантів у лютому, але й тоді загинуло понад 26 тисяч російських воїнів.

Щомісячна статистика втрат серед особового складу російського війська:

  • у січні — 31 тисяча 710 військових;
  • у лютому — 26 тисяч 90 воїнів;
  • у березні — 31 тисяча 960 бійців;
  • у квітні — 32 тисячі 980 військослужбовців;
  • у травні — 33 тисячі 760 окупантів; 
  • у червні — 39 тисяч 290 росіян;
  • у липні — 42 тисячі 860 загарбників.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського повідомляв про оновлену статистику втрат росіян у війні. Загалом армія РФ уже зменшилася на 1,6 мільйона воїнів. Близько 700 тисяч окупантів загинули, інші — зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на СБУ писав про спецоперацію в Чорному морі. За допомогою морського дрона Sea Baby вдалося уразити танкер Blue. Це судно входить до так званого тіньового флоту РФ.

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російські війська війна в Україні втрати окупантів
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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