В Украине официально стартовал отопительный сезон — сколько объектов уже с теплом

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что во вторник, 28 октября, в Украине официально стартовал отопительный сезон. Она рассказала, сколько объектов уже с теплом.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

Отопительный сезон в Украине

Свириденко отметила, что уже более 55% объектов социальной сферы подключены к теплу. Речь идет о детских садах, больницах и школах. В 13 регионах Украины тепло частично подают в жилые дома.

По словам премьера, остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погоды. Свириденко отметила, что решение о начале принимают органы местного самоуправления.

"Россия системно и последовательно атакует нашу энергетическую и тепловую инфраструктуру. Но несмотря на это техническая готовность коммунальных предприятий и слаженная работа всех профильных ведомств позволяет начать отопительный сезон", — рассказала она.

Сейчас более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к отопительному сезону. Кроме того, было заменено более 340 километров тепловых сетей, проведены ремонты, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива, а также дров.

"Приоритет Правительства — обеспечить непрерывный доступ к базовым услугам. Делаем все для того, чтобы в домах украинцев было тепло и свет. Спасибо энергетикам за ежедневную работу, всем ответственным службам за поддержку функционирования сети", — добавила Свириденко.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 29 октября в столице стартует отопительный сезон.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Кабмин и энергетические ведомства подготовили к началу холодов.