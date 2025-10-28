В Україні офіційно стартував опалювальний сезон — скільки обʼєктів уже з теплом

Батарея. Фото: УНІАН

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що у вівторок, 28 жовтня, в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Вона розповіла, скільки обʼєктів вже з теплом.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Опалювальний сезон в Україні

Свириденко зазначила, що уже понад 55% об’єктів соціальної сфери підключені до тепла. Йдеться про дитячі садки, лікарні та школи. У 13 регіонах України тепло частково подають в житлові будинки.

За словами премʼєра, решта областей — поступово продовжать підключення з урахування погоди. Свириденко зауважила, що рішення про початок ухвалюють органи місцевого самоврядування.

"Росія системно та послідовно атакує нашу енергетичну та теплову інфраструктуру. Але попри це технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяє розпочати опалювальний сезон", — розповіла вона.

Наразі понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до опалювального сезону. Крім того, було замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонти, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива, а також дров.

"Пріоритет Уряду — забезпечити безперервний доступ до базових послуг. Робимо усе для того, щоб у домівках українців було тепло й світло. Дякую енергетикам за щоденну роботу, усім відповідальним службам за підтримку функціонування мережі", — додала Свириденко.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 29 жовтня в столиці стартує опалювальний сезон.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Кабмін та енергетичні відомства підготували до початку холодів.