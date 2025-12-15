В Украине изменят подход к объявлению воздушных тревог

Работники ГСЧС возле укрытия. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

По всей Украине вводят новый подход к объявлению воздушных тревог. Речь идет о порайонном оповещении.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram в понедельник, 15 декабря.

Новый подход к объявлению воздушных тревог — что изменится

Премьер рассказала, что ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

По ее словам, дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.

На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.

Свириденко отметила, что новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.

"Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых громадах.

Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность в регионах", — объяснила премьер-министр.

А также добавила, что кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

Ранее мы рассказывали, где чаще всего звучали воздушные тревоги в течение 2025 года.

Также мы информировали, как средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) влияют на автомобили во время воздушных тревог.