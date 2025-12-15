В Україні змінять підхід до оголошення повітряних тривог

Працівники ДСНС біля укриття. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

По всій Україні запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог. Мовиться про порайонне оповіщення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram у понеділок, 15 грудня.

Прем'єрка розповіла, що ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

За її словами, диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

Свириденко зазначила, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах.

"Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах.

Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах", — пояснила прем'єр-міністерка.

А також додала, що крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

