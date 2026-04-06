Мужчина работает на заводе.

В России рассматривают увеличение количества рабочих часов и дней для граждан. Такую идею высказал олигарх Олег Дерипаска после встречи с диктатором Владимиром Путиным. В частности, предлагается, чтобы россияне перешли на 12-часовой рабочий день и работали шесть дней в неделю.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Увеличение количества рабочих часов и дней в РФ

Олигарх обосновал свою позицию тем, что увеличение нагрузки для граждан РФ может спасти российскую экономику от последствий мирового кризиса. Кроме того, это, по словам Дерипаски, должно помочь пройти "трансформацию от глобальных возможностей к региональным, с различными ограничениями".

"Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в трудные минуты мы умеем собраться и работать больше", — отметил Дерипаска.

Российские ученые такую инициативу поддержали. В частности, академик российской академии наук Геннадий Онищенко добавил, что такие графики уже используют в некоторых отраслях экономики. Он предположил, что рабочие добывающей и перерабатывающей промышленности могли бы также поработать больше.

Заявления о возможном увеличении рабочих часов для россиян прозвучали после встречи Путина с крупным бизнесом. На саммите олигархи пообещали профинансировать государственные расходы на так называемую "сво" и выделить значительные суммы.

"Поэтому история с 12-часовым рабочим днем — это просто попытка крупного бизнеса РФ отбить расходы за счет дешевой рабочей силы", — отмечают в Службе внешней разведки Украины.

В то же время такая инициатива противоречит международной конвенции МОТ. В частности, об установлении 8-ми часового рабочего дня. Россия ее также подписала.

