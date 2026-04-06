Головна Новини дня По 12 годин: олігархи РФ хочуть, аби росіяни працювали більше

Дата публікації: 6 квітня 2026 07:40
У Росії розглядають збільшення кількості робочих годин та днів для громадян. Таку ідею висловив олігарх Олег Дерипаска після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, пропонується, аби росіяни перейшли на 12-годинний робочий день та працювали шість днів на тиждень.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Збільшення кількості робочих годин та днів в РФ

Олігарх обґрунтував свою позицію тим, що збільшення навантаження для громадян РФ може врятувати російську економіку від наслідків світової кризи. Крім того, це, за словами Дерипаски, має допомогти пройти "трансформацію від глобальних можливостей до регіональних, з різними обмеженнями".

"Ресурсів у нас не так багато. Якщо точніше, тільки один, і пов'язаний він із нашою національною особливістю: у важкі хвилини ми вміємо зібратися та працювати більше", — зауважив Дерипаска.

Російські науковці таку ініціативу підтримали. Зокрема, академік російської академії наук Геннадій Онищенко додав, що такі графіки вже використовують в деяких галузях економіки. Він припустив, що робітники видобувної та переробної промисловості могли б також попрацювати більше.

Заяви про можливе збільшення робочих годин для росіян пролунали після зустрічі Путіна з великим бізнесом. На саміті олігархи пообіцяли профінансувати державні витрати на так звану "сво" та виділити значні суми.

"Тому історія зі 12-годинним робочим днем — це просто спроба великого бізнесу РФ відбити витрати за рахунок дешевої робочої сили", — зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.

Водночас така ініціатива суперечить міжнародній конвенції МОП. Зокрема, про встановлення 8-ми годинного робочого дня. Росія її також підписала.

Як повідомляли Новини.LIVE, у РФ стався масштабний збій платіжної системи. Перестали працювати банки та термінали. Також неможливо було отримати готівку у банкоматах.

Також ми розповідали про те, що ЗСУ уразили завод на території Росії. Йдеться про АТ "Стрела" у Брянській області. Він виготовляв комплектуючі до крилатих ракет.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
