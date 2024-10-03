Южноукраинская АЭС подписала контракт для строительства защиты критических объектов станции

Южноукраинская АЭС. Иллюстративное фото: se.ua

Южноукраинская АЭС подписала контракт с "Южэнергостроем" для построения инженерной защиты важных объектов станции. Стоимость работ составит 595 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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2 октября Южноукраинская атомная электростанция, являющаяся частью "Энергоатома", заключила соглашение на 595 миллионов гривен для строительства инженерных защитных сооружений для ключевых элементов станции. Исполнителем работ станет ЧАО "Южэнергострой".

Договор подписали без публичных тендеров из-за особенностей военного положения. Согласно информации в системе Prozorro, завершение строительства запланировано на 25 декабря 2025, однако детали контракта не разглашаются.

Аналитическая система YouControl отмечает, что "Южэнергострой" зарегистрирован в Южноукраинске, а ее бенефициаром является Матвей Ясеницкий.

Тендер. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что "Энергоатом" только 25 сентября заключил соглашение по проектированию и защите на Ровенской атомной электростанции на 509 миллионов гривен.

Напомним, во время выступления в ООН 25 сентября Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских АЭС от других стран и собирает информацию о них. Лидер Украины предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента в случае атаки России на украинские АЭС.