Южная Корея может отправить в Украину военных и разведку

Военные Южной Кореи. Фото: США Indo-Pacific Command

Южная Корея рассматривает возможность направления своего военного и разведывательного континента в Украину. Это происходит на фоне сообщений, что Северная Корея отправила войска в поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщило издание Newsweek ссылкой на южнокорейские СМИ в понедельник, 21 октября.

Читайте также:

В Украину могут прибыть южнокорейские военные

По данным издания, планируется отправить специалистов по разведке, включая офицеров, имеющих опыт противодействия тактике Северной Кореи. Южнокорейские эксперты будут помогать украинским силам в случае захвата в плен северокорейских солдат, оказывать поддержку во время допросов и обеспечивать переводческие услуги. Кроме того, они могут поделиться ценной информацией о военных стратегиях и тактических особенностях армии КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи также не исключает возможности поставки летального оружия Украине. До этого Сеул ограничивался гуманитарной помощью Киеву.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины. В Пентагоне пока не могут подтвердить эти данные.

Также мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что спутник зафиксировал передвижение войск Северной Кореи в Россию. Речь идет об около 12 тысячах солдат.