Південна Корея може відправити до України військових та розвідку

Військові Південної Кореї. Фото: U.S. Indo-Pacific Command

Південна Корея розглядає можливість направлення свого військового і розвідувального континенту в Україну. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Північна Корея відправила війська на підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомило видання Newsweek посиланням на південнокорейські ЗМІ у понеділок, 21 жовтня.

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За даними видання, планується відправити спеціалістів з розвідки, включаючи офіцерів, які мають досвід у протидії тактиці Північної Кореї. Південнокорейські експерти допомагатимуть українським силам у разі захоплення в полон північнокорейських солдатів, надаватимуть підтримку під час допитів і забезпечуватимуть перекладацькі послуги. Крім того, вони можуть поділитися цінною інформацією про військові стратегії і тактичні особливості армії КНДР.

Міністерство оборони Південної Кореї також не виключає можливості постачання летальної зброї Україні. До цього Сеул обмежувався гуманітарною допомогою Києву.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправку військ Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України. У Пентагоні поки не можуть підтвердити ці дані.

Також ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що супутник зафіксував пересування військ Північної Кореї до Росії. Йдеться про близько 12 тисяч солдатів.