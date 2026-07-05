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Главная Новости дня Писториус заявил, что Украина не нуждается в ракетах Taurus

Писториус заявил, что Украина не нуждается в ракетах Taurus

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 15:03
Ракеты Taurus Украине больше не нужны — заявление Писториуса
Борис Писториус. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Украина больше не испытывает острой потребности в немецких ракетах дальнего действия Taurus. Силы обороны уже демонстрируют высокую эффективность в уничтожении объектов на территории РФ с помощью других средств, в частности дронов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild.

Taurus для Украины

Оценивая текущую обстановку на фронте, Писториус назвал ее относительно стабильной. По его словам, линия боевого столкновения практически не меняется, хотя бои сопровождаются серьезными потерями с обеих сторон.

Министр отметил, что возможности Украины в глубоком тылу врага значительно выросли и она уже наносит эффективные удары по инфраструктуре РФ, используя беспилотники.

Именно из-за этих успехов глава Минобороны Германии считает вопрос о передаче Taurus не столь актуальным.

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"Ситуация выглядит обнадеживающе, как никогда. На передовой динамика минимальна — продвижение ограничивается несколькими километрами в ту или иную сторону, но это обходится российским войскам в колоссальные потери. Главный фактор сегодня — способность Украины систематически уничтожать военную логистику и НПЗ непосредственно в России", — подытожил Писториус.

Как писали Новини.LIVE, Великобритания предоставит Украине пакет помощи на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов. Партнеры отмечают успехи Украины на фронте.

В то же время Австралия объявила о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов. Средства будут направлены на закупку критически важного военного оборудования в США в рамках программы PURL.

ракеты Борис Писториус война в Украине Taurus
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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