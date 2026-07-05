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Головна Новини дня Пісторіус заявив, що Україна не потребує ракет Taurus

Пісторіус заявив, що Україна не потребує ракет Taurus

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 15:03
Ракети Taurus для України більше не потрібні — заява Пісторіуса
Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Україна більше не має гострої потреби в німецьких далекобійних ракетах Taurus. Сили оборони вже демонструють високу ефективність у знищенні об'єктів на території РФ за допомогою інших засобів, зокрема дронів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild.

Taurus для України

Оцінюючи поточну обстановку на фронті, Пісторіус назвав її відносно стабільною. За його словами, лінія бойового зіткнення практично не змінюється, хоча бої супроводжуються серйозними втратами з обох боків.

Міністр зазначив, що спроможності України у глибокому тилу ворога значно зросли і вона вже завдає ефектних ударів по інфраструктурі РФ, використовуючи безпілотники. 

Саме через ці успіхи очільник Міноборони Німеччини вважає питання передачі Taurus не настільки актуальним.

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"Ситуація виглядає обнадійливо, як ніколи. На передовій динаміка мінімальна — просування обмежується кількома кілометрами в той чи інший бік, але це коштує російським військам колосальних втрат. Головний фактор сьогодні — здатність України системно нищити військову логістику та НПЗ безпосередньо в Росії", — підсумував Пісторіус.

Як писали Новини.LIVE, Британія передасть Україні пакет допомоги на майже 290 млн фунтів стерлінгів. Партнери відзначають успіхи України на фронті.

Водночас Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн доларів. Кошти спрямують на закупівлю критично важливого військового обладнання у США в межах програми PURL.

ракети Борис Пісторіус війна в Україні Taurus
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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