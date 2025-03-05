После ссоры Трампа и Зеленского на поддержку ВСУ задонатили более 2,5 млн долларов

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп. Фото: AFP

После того как между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом возник спор, взносы людей из разных страны на поддержку ВСУ превысили 2,5 млн долларов. Это произошло всего за несколько дней.

Об этом сообщает Telegram UNITED24.

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"Благодаря вам, фантастическим донорам UNITED24 и людям со всего мира, с 28 февраля по 3 марта было собрано 2 597 908 $ в поддержку украинской армии. Каждый взнос — это необходимая техника, которая помогает нашим защитникам защищать страну. Спасибо каждому за поддержку", — говорится в сообщении.

Сумма, которую люди передали на нужды ВСУ за несколько дней. Фото: UNITED24

В топ-3 стран, из которых люди сделали самые большие общие взносы на украинскую армию, попали: США (1 571 141 доллар), Великобритания (168 609 долларов), Канада (199 670 долларов).

Страны, люди которых вошли в топ-20 по пожертвованиям на ВСУ. Фото: UNITED24

Есть также и другие страны, которые вошли в топ-20. В частности, это:

Германия;

Швеция;

Франция;

Нидерланды;

Финляндия;

Нидерланды;

Австралия;

Швейцария;

Дания;

Норвегия;

Ирландия;

Бельгия;

Италия;

Китай;

Испания;

Австрия;

Польша;

Новая Зеландия.

Страны, люди которых вошли в топ-20 по пожертвованиям на ВСУ. Фото: UNITED24

Отметим, что помощь от вышеуказанных стран колебалась от 112 237 долларов (Германия) до 10 563 долларов (Новая Зеландия, 20 место по уровню предоставленных средств). Другие страны, которые не вошли в топ-20, предоставили в целом 114 052 доллара.

Напомним, вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. Причем всю, включая ту, которая уже находится на пути в Украину на самолетах, кораблях, или же в Европе.

В то же время, согласно источникам CNN, помощь будет приостановлена до того момента, пока президент Украины Владимир Зеленский не возьмет обязательство начать мирные переговоры.