Після сварки Трампа і Зеленського на підтримку ЗСУ задонатили понад 2,5 млн доларів

Після сварки з Трампом люди зібрали на ЗСУ понад 2,5 млн доларів
Після того, як між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом виникла суперечка, внески людей з різних країни на підтримку ЗСУ перевищили 2,5 млн доларів. Це сталося всього за декілька днів.
Про це повідомляє Telegram UNITED24.
Скільки внесків та за який час було зроблено
"Завдяки вам, фантастичним донорам UNITED24 та людям з усього світу, з 28 лютого по 3 березня було зібрано 2 597 908 $ на підтримку української армії. Кожен внесок — це необхідна техніка, яка допомагає нашим захисникам боронити країну. Дякуємо кожному за підтримку", — йдеться у повідомленні.
У топ-3 країн, з яких люди зробили найбільші загальні внески на українську армію, потрапили: США (1 571 141 доларів), Велика Британія (168 609 долларів), Канада (199 670 доларів).
Є також і інші країни, які увійшли до топ-20. Зокрема, це:
- Німеччина;
- Швеція;
- Франція;
- Нідерланди;
- Фінляндія;
- Нідерланди;
- Австралія;
- Швейцарія;
- Данія;
- Норвегія;
- Ірландія;
- Бельгія;
- Італія;
- Китай;
- Іспанія;
- Австрія;
- Польща;
- Нова Зеландія.
Зазначимо, що допомога від вищевказаних країн коливалася від 112 237 доларів (Німеччина) до 10 563 доларів (Нова Зеландія, 20 місце за рівнем наданих коштів). Інші країни, які не увійшли в топ-20, надали загалом 114 052 доларів.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Причому всю, включно з тією, яка вже знаходиться на шляху до України на літаках, кораблях, або ж в Європі.
Водночас, згідно джерел CNN, допомога буде призупинена до того моменту, поки президент України Володимир Зеленський не візьме зобов'язання почати мирні переговори.
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