Після сварки Трампа і Зеленського на підтримку ЗСУ задонатили понад 2,5 млн доларів

Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Дональд Трамп. Фото: AFP

Після того, як між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом виникла суперечка, внески людей з різних країни на підтримку ЗСУ перевищили 2,5 млн доларів. Це сталося всього за декілька днів.

Про це повідомляє Telegram UNITED24.

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"Завдяки вам, фантастичним донорам UNITED24 та людям з усього світу, з 28 лютого по 3 березня було зібрано 2 597 908 $ на підтримку української армії. Кожен внесок — це необхідна техніка, яка допомагає нашим захисникам боронити країну. Дякуємо кожному за підтримку", — йдеться у повідомленні.

Суму, які передали люди передали на потреби ЗСУ за декілька днів. Фото: UNITED24

У топ-3 країн, з яких люди зробили найбільші загальні внески на українську армію, потрапили: США (1 571 141 доларів), Велика Британія (168 609 долларів), Канада (199 670 доларів).

Країни, люди яких увійшли у топ-20 за пожертвуваннями на ЗСУ. Фото: UNITED24

Є також і інші країни, які увійшли до топ-20. Зокрема, це:

Німеччина;

Швеція;

Франція;

Нідерланди;

Фінляндія;

Нідерланди;

Австралія;

Швейцарія;

Данія;

Норвегія;

Ірландія;

Бельгія;

Італія;

Китай;

Іспанія;

Австрія;

Польща;

Нова Зеландія.

Країни, люди яких увійшли у топ-20 за пожертвуваннями на ЗСУ. Фото: UNITED24

Зазначимо, що допомога від вищевказаних країн коливалася від 112 237 доларів (Німеччина) до 10 563 доларів (Нова Зеландія, 20 місце за рівнем наданих коштів). Інші країни, які не увійшли в топ-20, надали загалом 114 052 доларів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Причому всю, включно з тією, яка вже знаходиться на шляху до України на літаках, кораблях, або ж в Європі.

Водночас, згідно джерел CNN, допомога буде призупинена до того моменту, поки президент України Володимир Зеленський не візьме зобов'язання почати мирні переговори.