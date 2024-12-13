Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии arrow

После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии

13 декабря 2024 19:47
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский созвонился со Стуббом после массированного обстрела Украины
Владимир Зеленский Фото: Офис президента
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Речь шла об утреннем обстреле Украины и усилении ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 13 декабря.

Читайте также:

Разговор Зеленского со Стуббом

Как отметил глава государства, во время телефонного разговора обсудили последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Зеленского, это в очередной раз продемонстрировало необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины.

"Ответил благодарность президенту Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины и нашего народа. Отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО", — написал Зеленский.

Разговор Зеленского со Стуббом
Сообщение Владимира Зеленского Фото: скриншот

Он также добавил, что поддержка Финляндии очень важна для Украины. В частности, речь идет о вступлении в ЕС и НАТО. Кроме того, политики обсудили необходимость предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности.

Напомним, россияне 13 декабря снова атаковали Украину. Враг запустил ударные беспилотники и ракеты разных типов — более 280 целей.

Во время массированной атаки 13 декабря украинский защитник сбил вражескую крылатую ракету. Он выстрелил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" прямо в цель.

Владимир Зеленский Офис президента Финляндия ПВО президент война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:44 Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины

20:39 Сырский встретился с главкомом ВС Литвы Вайкшнорасом — видео

20:28 Мороз и гололедица — синоптики предупредили об опасности завтра

20:24 Себальос после Динамо перешел за солидную сумму в клуб МЛС

20:19 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили укрытие врага на Харьковщине — видео

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:03 Костина могут назначить на дипломатическую должность в ЕС, — СМИ

20:00 Мобилизация женщин в Украине — кого это касается прежде всего

20:00 Могут ли раздавать повестки в больнице

19:55 Украина будет поставлять продовольствие в Сирию, — Reuters

19:47 После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии

20:44 Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины

20:39 Сырский встретился с главкомом ВС Литвы Вайкшнорасом — видео

20:28 Мороз и гололедица — синоптики предупредили об опасности завтра

20:24 Себальос после Динамо перешел за солидную сумму в клуб МЛС

20:19 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили укрытие врага на Харьковщине — видео

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

20:03 Костина могут назначить на дипломатическую должность в ЕС, — СМИ

20:00 Мобилизация женщин в Украине — кого это касается прежде всего

20:00 Могут ли раздавать повестки в больнице

19:55 Украина будет поставлять продовольствие в Сирию, — Reuters

19:47 После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам