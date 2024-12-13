Зеленский созвонился со Стуббом после массированного обстрела Украины

После массированной атаки РФ Зеленский позвонил главе Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Речь шла об утреннем обстреле Украины и усилении ПВО.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 13 декабря.
Разговор Зеленского со Стуббом
Как отметил глава государства, во время телефонного разговора обсудили последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Зеленского, это в очередной раз продемонстрировало необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины.
"Ответил благодарность президенту Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины и нашего народа. Отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО", — написал Зеленский.
Он также добавил, что поддержка Финляндии очень важна для Украины. В частности, речь идет о вступлении в ЕС и НАТО. Кроме того, политики обсудили необходимость предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности.
Напомним, россияне 13 декабря снова атаковали Украину. Враг запустил ударные беспилотники и ракеты разных типов — более 280 целей.
Во время массированной атаки 13 декабря украинский защитник сбил вражескую крылатую ракету. Он выстрелил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" прямо в цель.
Читайте Новини.LIVE!