Зеленский созвонился со Стуббом после массированного обстрела Украины

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Речь шла об утреннем обстреле Украины и усилении ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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Разговор Зеленского со Стуббом

Как отметил глава государства, во время телефонного разговора обсудили последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Зеленского, это в очередной раз продемонстрировало необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины.

"Ответил благодарность президенту Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины и нашего народа. Отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО", — написал Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского Фото: скриншот

Он также добавил, что поддержка Финляндии очень важна для Украины. В частности, речь идет о вступлении в ЕС и НАТО. Кроме того, политики обсудили необходимость предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности.

Напомним, россияне 13 декабря снова атаковали Украину. Враг запустил ударные беспилотники и ракеты разных типов — более 280 целей.

Во время массированной атаки 13 декабря украинский защитник сбил вражескую крылатую ракету. Он выстрелил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" прямо в цель.