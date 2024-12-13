Зеленський зідзвонився зі Стуббом після масованого обстрілу України

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Йшлося про ранковий обстріл України та посилення ППО.

Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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Розмова Зеленського зі Стуббом

Як зазначив глава держави, під час телефонної розмови обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. За словами Зеленського, це вкотре продемонструвало необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України.

"Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу. Окремо подякував за готовність Фінляндії зміцнити спроможності нашої ППО", — написав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він також додав, що підтримка Фінляндії дуже важлива для України. Йдеться, зокрема, про вступ до ЄС і НАТО. Крім того, політики обговорили необхідність надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій.

Нагадаємо, росіяни 13 грудня знову атакували Україну. Ворог запустив ударні безпілотники та ракети різних типів — понад 280 цілей.

Під час масованої атаки 13 грудня український захисник збив ворожу крилату ракету. Він вистрелив з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" прямо в ціль.