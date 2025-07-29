Юрий Ямпольский умер - что известно

Юрий Ямпольский. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Ушел из жизни украинский радиофизик, член-корреспондент НАН Украины, профессор, доктор физико-математических наук Юрий Ямпольский. Ученого не стало в возрасте 79 лет.

Трагическое известие 29 июля сообщил Национальный антарктический научный центр.

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Юрий Ямпольский был автором выдающихся научных трудов и разработок в области космической физики и физики околоземного пространства. Он стоял у истоков украинской антарктической программы, в частности организовал и возглавил геокосмическое направление исследований на станции "Академик Вернадский".

"Ушел в лучшие миры прекрасный человек, замечательный ученый Юра Ямпольский. Его роль в моей жизни и, я уверен, многих, кто его окружал и работал с ним, была настолько важной и определяющей, что такую потерю возместить невозможно. Юра был генератором новых идей, уникальным ученым, который мог настолько ясно и просто сформулировать важные научные проблемы и их решения, что можно было только восхищаться его мышлением", — рассказал о своем коллеге глава первой Украинской антарктической экспедиции Геннадий Милиневский.

Юрий Ямпольский в экспедиции. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В комментариях коллеги и знакомые выдающегося ученого почтили его память и поблагодарили за годы плодотворной работы на пользу украинской науки.

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