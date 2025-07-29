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Головна Новини дня Пішов із життя видатний український вчений Юрій Ямпольський

Пішов із життя видатний український вчений Юрій Ямпольський

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:29
Юрій Ямпольський помер — що відомо
Юрій Ямпольський. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Пішов із життя український радіофізик, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Юрій Ямпольський. Вченого не стало у віці 79 років.

Трагічну звістку 29 липня повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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Помер Юрій Ямпольський

Юрій Ямпольський був автором визначних наукових праць і розробок у галузі космічної фізики та фізики навколоземного простору. Він стояв біля джерел української антарктичної програми, зокрема організував і очолив геокосмічний напрям досліджень на станції "Академік Вернадський".

"Пішла у найкращі світи прекрасна людина, чудовий вчений Юра Ямпольський. Його роль у моєму житті і, я впевнений, багатьох, хто його оточував і працював з ним, була настільки важливою і визначальною, що таку втрату відшкодувати неможливо. Юра був генератором нових ідей, унікальним вченим, який міг настільки ясно і просто сформулювати важливі наукові проблеми та їхнє вирішення, що можна було лише захоплюватися його мисленням", — розповів про свого колегу очільник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський.

Помер Юрій Ямпольський - фото
Юрій Ямпольський у експедиції. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

У коментарях колеги та знайомі видатного вченого вшанували його пам'ять та подякували за роки плідної праці на користь української науки.

Раніше стало відомо, що пішов із життя американський актор і реслер Галк Гоган.

А також на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.

смерть НАНУ вчені науковий працівник
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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