Юрій Ямпольський помер — що відомо

Юрій Ямпольський. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Пішов із життя український радіофізик, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Юрій Ямпольський. Вченого не стало у віці 79 років.

Трагічну звістку 29 липня повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Реклама

Читайте також:

Помер Юрій Ямпольський

Юрій Ямпольський був автором визначних наукових праць і розробок у галузі космічної фізики та фізики навколоземного простору. Він стояв біля джерел української антарктичної програми, зокрема організував і очолив геокосмічний напрям досліджень на станції "Академік Вернадський".

"Пішла у найкращі світи прекрасна людина, чудовий вчений Юра Ямпольський. Його роль у моєму житті і, я впевнений, багатьох, хто його оточував і працював з ним, була настільки важливою і визначальною, що таку втрату відшкодувати неможливо. Юра був генератором нових ідей, унікальним вченим, який міг настільки ясно і просто сформулювати важливі наукові проблеми та їхнє вирішення, що можна було лише захоплюватися його мисленням", — розповів про свого колегу очільник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський.

Юрій Ямпольський у експедиції. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

У коментарях колеги та знайомі видатного вченого вшанували його пам'ять та подякували за роки плідної праці на користь української науки.

Раніше стало відомо, що пішов із життя американський актор і реслер Галк Гоган.

А також на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.