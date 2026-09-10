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Главная Новости дня Пик засухи в Ивано-Франковске: возможны проблемы с водой

Пик засухи в Ивано-Франковске: возможны проблемы с водой

Ua ru
10 сентября 2026 14:49
В Ивано-Франковске могут возникнуть проблемы с водоснабжением из-за засухи
Вода из-под крана. Иллюстративное фото: https://www.magnific.com/

В Ивано-Франковске могут возникнуть перебои с водоснабжением, если в ближайшее время не начнутся дожди. Это связано с особенностями водоснабжения города. Мэр Руслан Марцинкив сообщил, что пик засухи ожидается в конце сентября, поэтому горожан призывают экономно использовать воду.

Об этом пишет КУРС, передает Новини.LIVE.

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Франковск зависит от уровня воды в реках

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил в прямом эфире на радио "Западный полюс", что ситуация с запасами воды в городе остается сложной. Областной центр имеет несколько водозаборов и определенный запас воды, однако этого может быть недостаточно для нужд населения при длительном отсутствии осадков.

"Эта проблема достаточно серьезна. Да, у нас есть запас воды, да, у нас есть фактически несколько водозаборов, но этого недостаточно для того объема, который сегодня есть в Ивано-Франковске, если действительно не будет хотя бы немного дождливой погоды", — сказал мэр.

Он сообщил, что коммунальные службы делают всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение. В частности, в городе планируют переподключить отдельные микрорайоны, чтобы стабилизировать давление в водопроводной сети.

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Особая система водоснабжения Ивано-Франковска

Руслан Марцинкив также пояснил, что Ивано-Франковск имеет особую систему водоснабжения — воду для города берут из рек, а не из скважин. Такая система имеет как преимущества, так и недостатки. Вода может поступать самотеком, поэтому даже в случае перебоев с электроснабжением её подача будет сохраняться. В то же время город напрямую зависит от уровня воды в реках.

"Это и большой плюс, и в то же время минус. Плюс в том, что вода идет самотеком, и даже в случае отключений вода будет. Речь идет об электричестве или вероятных других угрозах. Но, с другой стороны, мы очень зависим от уровня воды в реках", — отметил городской голова.

Из-за засушливой погоды в Ивано-Франковске уже принимают меры по сокращению потребления воды. В частности, в городе отключили все фонтаны, а в отдельных местах ограничили использование воды для технических нужд. Руслан Марцинкив призвал жителей и предприятия также экономно использовать воду, чтобы снизить нагрузку на систему водоснабжения.

"Вода у нас будет, но нужно экономить", — подчеркнул городской голова.

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Ивано-Франковск Ивано-Франковская область вода дождь
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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