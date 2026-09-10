В Івано-Франківську можуть бути проблеми з водою через посуху

Вода з-під крану. Ілюстративне фото: https://www.magnific.com/

В Івано-Франківську можуть виникнути перебої з водопостачанням, якщо найближчим часом не почнуться дощі. Це пов'язано з особливістю водопостачання міста. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що пік посухи очікують наприкінці вересня, тому містян закликають ощадливо використовувати воду.

Про це пише КУРС, передає Новини.LIVE.

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Франківськ залежить від рівня води у річках

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив у прямому ефірі на радіо "Західний полюс", що ситуація із запасами води в місті залишається складною. Обласний центр має кілька водозаборів і певний запас води, однак цього може бути недостатньо для потреб населення за тривалої відсутності опадів.

"Ця проблема є достатньо великою. Так, ми маємо запас води, так, ми маємо фактично декілька водозаборів, але цього є недостатньо для того об’єму, який сьогодні є в Івано-Франківську, якщо не буде дійсно хоча би трохи дощової погоди", — сказав міський голова.

Він повідомив, що комунальні служби роблять усе можливе, щоб зберегти безперебійне водопостачання. Зокрема, у місті планують перепідключити окремі мікрорайони, щоб стабілізувати тиск у водопровідній мережі.

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Особлива система водопостачання Івано-Франківська

Руслан Марцінків також пояснив, що Івано-Франківськ має особливу систему водопостачання — воду для міста беруть із річок, а не зі свердловин. Така система має як переваги, так і недоліки. Вода може надходити самопливом, тому навіть у разі перебоїв з електропостачанням її подача зберігатиметься. Водночас місто безпосередньо залежить від рівня води в річках.

"Це і великий плюс, і водночас мінус. Плюс у тому, що вода йде самотьоком, і навіть у разі відключень вода буде. Мова йде про електрику чи ймовірні інші загрози. Але, з іншого боку, ми дуже залежні від рівня води в річках", — зазначив міський голова.

Через посушливу погоду в Івано-Франківську вже вживають заходів для зменшення споживання води. Зокрема, у місті вимкнули всі фонтани, а в окремих місцях обмежили використання води для технічних потреб. Руслан Марцінків закликав мешканців та підприємства також ощадливо використовувати воду, щоб зменшити навантаження на систему водопостачання.

"Будемо з водою, але треба економити", — наголосив міський голова.

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Ми повідомляли, що наразі українців також турбує питання підготовки до цієї зими, зокрема стабільності електропостачання та опалення. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв вважає, що будинки, вищі за дев’ятиповерхові, взимку можуть зіткнутися з відсутністю опалення, якщо їхні насосні групи не матимуть резервного джерела живлення. У разі знеструмлення насоси не працюватимуть, через що теплоносій може не надходити до квартир на верхніх поверхах.