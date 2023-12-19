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Итоговая пресс-конференция Зеленского — что о ней известно

19 декабря 2023 10:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Итоговая пресс-конференция Зеленского — что о ней известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию с журналистами. Встреча будет посвящена итогам года и ситуации в нашей стране.

Новини.LIVE собрали всю информацию, которая известна о пресс-конференции президента по состоянию на данный момент.

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Когда состоится пресс-конференция

Вчера на сайте Офиса Президента анонсировали пресс-конференцию Владимира Зеленского, которая состоится 19 декабря. О времени и месте проведения мероприятия на сайте не сообщается по соображениям безопасности, но известно, что такая информация поступит журналистам в письме-подтверждении их аккредитации.

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Объявление на сайте Офиса Президента. Фото: скриншот

Как известно, встреча с представителями СМИ будет посвящена итогам этого года. Согласно опросу, проведенному Новини.LIVE, больше всего украинцев интересуют вопросы коррупции в Украине, мобилизация и демобилизация военных, выезд мужчин за границу и ситуация на фронте. Вероятно, что эти вопросы будут подниматься на пресс-конференции.

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Что больше всего хотят спросить украинцы Зеленского Фото: скриншот

Как журналистам попасть на пресс-конференцию

В Офисе Президента сообщили, что аккредитация представителей СМИ проводилась до 16:00 18 декабря, однако в настоящее время дедлайн подачи заявок уже истек.

"От одного средства массовой информации может быть аккредитован один корреспондент, один оператор, один фотограф", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2019 году Владимир Зеленский провел первую пресс-конференцию, которая длилась более 14 часов и стала новым мировым рекордом по продолжительности. Тогда на встречу было приглашено 300 журналистов.

Напомним, что недавно во Львове прошло итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Повестка дня была посвящена двум основным темам.

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