Підсумкова пресконференція Зеленського — що про неї відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію з журналістами. Зустріч буде присвячена підсумкам року та ситуації в нашій країні.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про пресконференцію президента станом на зараз.

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Коли відбудеться пресконференція

Вчора на сайті Офісу Президента анонсували пресконференцію Володимира Зеленського, яка відбудеться 19 грудня. Про час і місце проведення заходу на сайті не повідомляється з міркувань безпеки, але відомо, що така інформація надійде журналістам в листі-підтвердженні їхньої акредитації.

Оголошення на сайті Офісу Президента. Фото: скриншот

Як відомо, зустріч з представниками ЗМІ буде присвячена підсумкам цього року. Згідно з опитуванням, яке провели Новини.LIVE, найбільше українців цікавлять питання корупції в Україні, мобілізація та демобілізація військових, виїзд чоловіків за кордон та ситуація на фронті. Ймовірно, самі ці питання будуть порушуватись на пресконференції.

Що найбільше хочуть запитати українці Зеленського Фото: скриншот

Як журналістам потрапити на пресконференцію

В Офісі Президента повідомили, що акредитація представників ЗМІ проводилась до 16:00 18 грудня, однак наразі дедлайн подачі заявок вже минув.

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", — говориться у повідомленні.

Варто зазначити, що 2019 року Володимир Зеленський провів першу пресконференцію, яка тривала понад 14 годин і стала новим світовим рекордом за тривалістю. Тоді на зустріч було запрошено 300 журналістів.

Нагадаємо, нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.