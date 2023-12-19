Підсумкова пресконференція Зеленського — що про неї відомо
Сьогодні, Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію з журналістами. Зустріч буде присвячена підсумкам року та ситуації в нашій країні.
Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про пресконференцію президента станом на зараз.
Коли відбудеться пресконференція
Вчора на сайті Офісу Президента анонсували пресконференцію Володимира Зеленського, яка відбудеться 19 грудня. Про час і місце проведення заходу на сайті не повідомляється з міркувань безпеки, але відомо, що така інформація надійде журналістам в листі-підтвердженні їхньої акредитації.
Як відомо, зустріч з представниками ЗМІ буде присвячена підсумкам цього року. Згідно з опитуванням, яке провели Новини.LIVE, найбільше українців цікавлять питання корупції в Україні, мобілізація та демобілізація військових, виїзд чоловіків за кордон та ситуація на фронті. Ймовірно, самі ці питання будуть порушуватись на пресконференції.
Як журналістам потрапити на пресконференцію
В Офісі Президента повідомили, що акредитація представників ЗМІ проводилась до 16:00 18 грудня, однак наразі дедлайн подачі заявок вже минув.
"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", — говориться у повідомленні.
Варто зазначити, що 2019 року Володимир Зеленський провів першу пресконференцію, яка тривала понад 14 годин і стала новим світовим рекордом за тривалістю. Тоді на зустріч було запрошено 300 журналістів.
Нагадаємо, нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.
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