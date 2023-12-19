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Підсумкова пресконференція Зеленського — що про неї відомо

19 грудня 2023 10:07
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Підсумкова пресконференція Зеленського — що про неї відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію з журналістами. Зустріч буде присвячена підсумкам року та ситуації в нашій країні.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про пресконференцію президента станом на зараз.

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Коли відбудеться пресконференція

Вчора на сайті Офісу Президента анонсували пресконференцію Володимира Зеленського, яка відбудеться 19 грудня. Про час і місце проведення заходу на сайті не повідомляється з міркувань безпеки, але відомо, що така інформація надійде журналістам в листі-підтвердженні їхньої акредитації. 

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Оголошення на сайті Офісу Президента. Фото: скриншот

Як відомо, зустріч з представниками ЗМІ буде присвячена підсумкам цього року. Згідно з опитуванням, яке провели Новини.LIVE, найбільше українців цікавлять питання корупції в Україні, мобілізація та демобілізація військових, виїзд чоловіків за кордон та ситуація на фронті. Ймовірно, самі ці питання будуть порушуватись на пресконференції. 

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Що найбільше хочуть запитати українці Зеленського Фото: скриншот

Як журналістам потрапити на пресконференцію 

В Офісі Президента повідомили, що акредитація представників ЗМІ проводилась до 16:00 18 грудня, однак наразі дедлайн подачі заявок вже минув. 

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", — говориться у повідомленні.

Варто зазначити, що 2019 року Володимир Зеленський провів першу пресконференцію, яка тривала понад 14 годин і стала  новим світовим рекордом за тривалістю. Тоді на зустріч було запрошено 300 журналістів. 

Нагадаємо, нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.

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