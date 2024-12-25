В Донецкой области подразделения МВД исполнили легендарный Щедрик

Подразделения МВД в Донецкой области. Фото: mvs.gov.ua

В Донецкой области подразделения Министерства внутренних дел сыграли легендарный "Щедрик". Они исполнили композицию неподалеку от Покровска, где жил и работал автор Николай Леонтович.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 25 декабря.

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В МВД рассказали, что съемки видео происходили в Покровском районе из-за опасности обстрелов и атак FPV-дронов в городе Покровск.

Мелодия прозвучала под открытым небом от пограничника, полицейского, нацгвардейки и спасателя ГСЧС. Все они служат в Донецкой области. Там они ежедневно ликвидируют последствия вражеских обстрелов и эвакуируют людей.

"Антонина свою жизнь связала с музыкой, окончив в 2002 году Винницкий колледж культуры и искусств имени Николая Леонтовича. Впоследствии работала в Виннице в творческих коллективах и оркестрах, однако стремилась к большему — поэтому в 2018 году, когда увидела свободную должность в военном оркестре Национальной гвардии Украины, не колеблясь, изменила свою гражданскую жизнь", — говорится в сообщении.

Антонина. Фото: МВД

А спасатель Владимир живет и несет службу в Краматорске. Каждый день он вместе с коллегами ликвидирует последствия российских ударов и эвакуирует людей.

Мужчина выбрал свою профессию еще в детстве, когда увидел по телевизору, как пожарный без страховки поднялся на здание.

Владимир. Фото: МВД

Музыкального образования Владимир не получал, но еще в школьные годы научился играть на гитаре. Сейчас он вместе с коллегами по службе развивает свою группу "Гарт".

"Мечту с детства воплотил и полицейский Александр, начав работать в следствии. По словам правоохранителя, в детстве ему нравились фильмы о полиции, и уже тогда парень хотел попробовать себя в этой профессии", — говорится в сообщении.

Александр. Фото: МВД

Военнослужащий Богдан пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" и по псевдониму "Боб", по образованию музыковед. Во время учебы он неоднократно исполнял легендарный "Щедрик", а теперь уже в военной форме.

Богдан. Фото: МВД

В ряды охранников границы Богдан присоединился в 2020 году, подписав контракт.

Напомним, 13 декабря в Украине отмечали 147-ю годовщину рождения легендарного композитора Николая Леонтовича.

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