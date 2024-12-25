В Донецкой области подразделения МВД исполнили легендарный Щедрик

Подразделения МВД сыграли "Щедрик" в Донецкой области — видео
В Донецкой области подразделения Министерства внутренних дел сыграли легендарный "Щедрик". Они исполнили композицию неподалеку от Покровска, где жил и работал автор Николай Леонтович.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 25 декабря.
"Щедрик" в Донецкой области
В МВД рассказали, что съемки видео происходили в Покровском районе из-за опасности обстрелов и атак FPV-дронов в городе Покровск.
Мелодия прозвучала под открытым небом от пограничника, полицейского, нацгвардейки и спасателя ГСЧС. Все они служат в Донецкой области. Там они ежедневно ликвидируют последствия вражеских обстрелов и эвакуируют людей.
"Антонина свою жизнь связала с музыкой, окончив в 2002 году Винницкий колледж культуры и искусств имени Николая Леонтовича. Впоследствии работала в Виннице в творческих коллективах и оркестрах, однако стремилась к большему — поэтому в 2018 году, когда увидела свободную должность в военном оркестре Национальной гвардии Украины, не колеблясь, изменила свою гражданскую жизнь", — говорится в сообщении.
А спасатель Владимир живет и несет службу в Краматорске. Каждый день он вместе с коллегами ликвидирует последствия российских ударов и эвакуирует людей.
Мужчина выбрал свою профессию еще в детстве, когда увидел по телевизору, как пожарный без страховки поднялся на здание.
Музыкального образования Владимир не получал, но еще в школьные годы научился играть на гитаре. Сейчас он вместе с коллегами по службе развивает свою группу "Гарт".
"Мечту с детства воплотил и полицейский Александр, начав работать в следствии. По словам правоохранителя, в детстве ему нравились фильмы о полиции, и уже тогда парень хотел попробовать себя в этой профессии", — говорится в сообщении.
Военнослужащий Богдан пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" и по псевдониму "Боб", по образованию музыковед. Во время учебы он неоднократно исполнял легендарный "Щедрик", а теперь уже в военной форме.
В ряды охранников границы Богдан присоединился в 2020 году, подписав контракт.
Напомним, 13 декабря в Украине отмечали 147-ю годовщину рождения легендарного композитора Николая Леонтовича.
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