Микола Леонтович — 147 років від народження легендарного композитора та автора Щедрика

Леонтович Микола Дмитрович. Фото: Wikipedia

В Україні згадують народження легендарного українського композитора Миколи Леонтовича. Відомо, що 13 грудня виповнилося 147 років від його народження. Саме він є автором пісні для хору "Щедрик".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Миколу Леонтовича.

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Микола Леонтович — біографія

Микола Леонтович народився 13 грудня 1877 року в селі Монастирок на Вінниччині. Його батько та дід були священниками, і на нього чекала така ж доля. Проте, навіть після навчання у Шаргородському духовному училищі та Подільській духовній семінарії, він вирішив піти іншим шляхом, порушивши сімейну традицію.

Леонтович Микола Дмитрович. Фото: arts.in.ua

Леонтович вирішив присвятити себе вчителюванню, працюючи у селі Чукове на Вінниччині. Він викладав арифметику, географію та співи, одночасно керуючи учнівським хором і невеликим оркестром.

Батьки композитора згадували, що він почав співати ще раніше, ніж говорити. Леонтович володів грою на багатьох музичних інструментах:

скрипці;

флейті;

гітарі;

цимбалах;

балалайці;

фортепіано;

тромбоні;

віолончелі;

корнеті.

Він захоплювався збором українських народних пісень, майстерно їх аранжував і обробляв. У його виконанні музика зберігала національний колорит, але водночас набувала глибшого і багатшого звучання.

Леонтович Микола Дмитрович. Фото: mrpl.city

Музичний талант Леонтовича сформувався під впливом його родини. Мати композитора відзначалася прекрасним голосом і часто виконувала народні пісні. Брат і сестри обрали шлях у музиці, ставши співаками та музикантами. Батько, маючи хист до гри на п’яти інструментах, також керував хором семінаристів.

У шлюбі з Клавдією Хоткевич Микола Леонтович прожив 19 років. Подружжя виховало двох доньок — Галину й Надію.

Як з'явився легендарний "Щедрик"

Восени 1904 року Леонтович переїхав на Донбас, де став викладачем музики в залізничній школі. До 1908 року він жив і працював у Покровську. Місцеві зазначали, що саме там було написано "Щедрик".

Композиція "Щедрик". Фото: Музей М. Д. Леонтовича

Леонтович показав диригенту Олександру Кошицю рукопис композиції влітку 1916 року. Вже в грудні того ж року почалися перші виступи, і "Щедрик" здобув популярність.

У 1936 році композитор і аранжувальник Пітер Вільховський написав англомовний текст — Carol of the Bells.

Вбивство композитора

Відомо, що у січні 1921 року Леонтович приїхав до батьків. Тоді у двері постукав незнайомець, який назвався Афанасієм Грищенком. Він показав посвідчення агента "всеросійської надзвичайної комісії з боротьби із контрреволюцією і саботажем" та пояснив, що відстежує грабіжників та бандитів.

Композитор вирішив запросити його на ночівлю, однак зранку пролунав постріл. Невідомий пограбував житло і втік, вбивши Леонтовича.

Нагадаємо, у рекламній кампанії для CHANEL прозвучала знаменита мелодія "Щедрик", створена українським композитором Миколою Леонтовичем.

Також минулого року прикордонники в центрі Києва виконали "Щедрик".