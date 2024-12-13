Николай Леонтович — 147 лет со дня рождения легендарного композитора и автора Щедрика

Леонтович Николай Дмитриевич. Фото: Wikipedia

В Украине вспоминают рождение легендарного украинского композитора Николая Леонтовича. Известно, что 13 декабря исполнилось 147 лет со дня его рождения. Именно он является автором песни для хора "Щедрик".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Николае Леонтовиче.

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Николай Леонтович — биография

Николай Леонтович родился 13 декабря 1877 года в селе Монастырок в Винницкой области. Его отец и дед были священниками, и его ждала такая же судьба. Однако, даже после обучения в Шаргородском духовном училище и Подольской духовной семинарии, он решил пойти другим путем, нарушив семейную традицию.

Леонтович Николай Дмитриевич. Фото: arts.in.ua

Леонтович решил посвятить себя учительству, работая в селе Чуково в Винницкой области. Он преподавал арифметику, географию и пение, одновременно руководя ученическим хором и небольшим оркестром.

Родители композитора вспоминали, что он начал петь раньше, чем говорить. Леонтович владел игрой на многих музыкальных инструментах:

скрипке;

флейте;

гитаре;

цимбалах;

балалайке;

фортепиано;

тромбоне;

виолончели;

корнете.

Он увлекался сбором украинских народных песен, мастерски их аранжировал и обрабатывал. В его исполнении музыка сохраняла национальный колорит, но одновременно приобретала более глубокое и богатое звучание.

Леонтович Николай Дмитриевич. Фото: mrpl.city

Музыкальный талант Леонтовича сформировался под влиянием его семьи. Мать композитора отличалась прекрасным голосом и часто исполняла народные песни. Брат и сестры выбрали путь в музыке, став певцами и музыкантами. Отец, имея способность к игре на пяти инструментах, также руководил хором семинаристов.

В браке с Клавдией Хоткевич Николай Леонтович прожил 19 лет. Супруги воспитали двух дочерей — Галину и Надежду.

Как появился легендарный "Щедрик"

Осенью 1904 года Леонтович переехал на Донбасс, где стал преподавателем музыки в железнодорожной школе. До 1908 года он жил и работал в Покровске. Местные отмечали, что именно там был написан "Щедрик".

Композиция "Щедрик". Фото: Музей М. Д. Леонтовича

Леонтович показал дирижеру Александру Кошицу рукопись композиции летом 1916 года. Уже в декабре того же года начались первые выступления, и "Щедрик" получил известность.

В 1936 году композитор и аранжировщик Питер Вильховский написал англоязычный текст — Carol of the Bells.

Убийство композитора

Известно, что в январе 1921 года Леонтович приехал к родителям. Тогда в дверь постучал незнакомец, который назвался Афанасием Грищенко. Он показал удостоверение агента "всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем" и объяснил, что отслеживает грабителей и бандитов.

Композитор решил пригласить его на ночлег, однако утром раздался выстрел. Неизвестный ограбил жилье и скрылся, убив Леонтовича.

Напомним, в рекламной кампании для CHANEL прозвучала знаменитая мелодия "Щедрик", созданная украинским композитором Николаем Леонтовичем.

Также в прошлом году пограничники в центре Киева выполнили "Щедрик".