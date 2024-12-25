У Донецькій області підрозділи МВС виконали легендарний Щедрик

Підрозділи МВС зіграли "Щедрик" на Донеччині — відео
У Донецькій області підрозділи Міністерства внутрішніх справ зіграли легендарний "Щедрик". Вони виконали композицію неподалік Покровська, де жив та працював автор Микола Леонтович.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у середу, 25 грудня.
"Щедрик" на Донеччині
У МВС розповіли, що зйомки відео відбувались у Покровському районі через небезпеку обстрілів та атак FPV-дронів у місті Покровськ.
Мелодія прозвучала просто неба від прикордонника, поліцейського, нацгвардійки та рятувальника ДСНС. Всі вони служать у Донецькій області. Там вони щодня ліквідують наслідки ворожих обстрілів та евакуюють людей.
"Антоніна своє життя пов’язала із музикою, закінчивши 2002 року Вінницький коледж культури й мистецтв імені Миколи Леонтовича. Згодом працювала у Вінниці в творчих колективах та оркестрах, однак прагнула більшого — тож 2018 року, коли побачила вільну посаду у військовому оркестрі Національної гвардії України, не вагаючись, змінила своє цивільне життя", — йдеться у повідомленні.
А рятувальник Володимир живе й несе службу в Краматорську. Щодня він разом з колегами ліквідує наслідки російських ударів та евакуює людей.
Чоловік обрав свою професію ще в дитинстві, коли побачив по телевізору, як пожежник без страховки піднявся на будівлю.
Музичної освіти Володимир не здобував, проте ще в шкільні роки навчився грати на гітарі. Зараз він разом із колегами по службі розвиває свій гурт "Гарт".
"Мрію з дитинства втілив і поліцейський Олександр, почавши працювати в слідстві. За словами правоохоронця, у дитинстві йому подобалися фільми про поліцію, і вже тоді хлопець хотів спробувати себе в цій професії", — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовець Богдан прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" і на псевдо "Боб", за освітою музикознавець. Під час навчання він неодноразово виконував легендарний "Щедрик", а тепер вже у військовій формі.
До лав охоронців кордону Богдан приєднався у 2020 році, підписавши контракт.
Нагадаємо, 13 грудня у Україні відзначали 147-му річницю від народження легендарного композитора Миколи Леонтовича.
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