Подрыв Кураховского водохранилища – какие последствия разрушения

Подрыв дамбы в Курахово — что известно о последствиях
После подрыва Кураховского водохранилища вода продолжает прибывать ниже по течению от поврежденной дамбы. Вместе с тем подтопления домов пока не фиксировали.
Об этом рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун Суспільному во вторник, 11 ноября.
Последствия подрыва Кураховского водохранилища
По словам Падуна, до сих пор не удалось осмотреть гидросооружение. Он объяснил это тем, что российские военные ведут активные обстрелы.
"Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", — отметил начальник МВА.
Отмечается, что российские военные в течение трех месяцев пытались повредить дамбу Кураховского водохранилища. И им это удалось. Однако, несмотря на разрушение, вся вода из водохранилища не вытечет.
"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", — подчеркнул Падун.
Как отмечает издание, вода находится ближе к селам Андреевка, Константинополь, Алексеевка.
Напомним, в сети появились кадры взрыва на Кураховском водохранилище. На видео видно, как дамба в результате взрыва взлетает в воздух.
В Донецкой ОВА сообщили, что из-за подрыва дамбы Кураховского водохранилища есть угроза для жителей двух областей.
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