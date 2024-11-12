Подрыв Кураховского водохранилища – какие последствия разрушения

Кураховское водохранилище. Фото: Новости Донбасса

После подрыва Кураховского водохранилища вода продолжает прибывать ниже по течению от поврежденной дамбы. Вместе с тем подтопления домов пока не фиксировали.

Об этом рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун Суспільному во вторник, 11 ноября.

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По словам Падуна, до сих пор не удалось осмотреть гидросооружение. Он объяснил это тем, что российские военные ведут активные обстрелы.

"Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", — отметил начальник МВА.

Отмечается, что российские военные в течение трех месяцев пытались повредить дамбу Кураховского водохранилища. И им это удалось. Однако, несмотря на разрушение, вся вода из водохранилища не вытечет.

"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", — подчеркнул Падун.

Как отмечает издание, вода находится ближе к селам Андреевка, Константинополь, Алексеевка.

Напомним, в сети появились кадры взрыва на Кураховском водохранилище. На видео видно, как дамба в результате взрыва взлетает в воздух.

В Донецкой ОВА сообщили, что из-за подрыва дамбы Кураховского водохранилища есть угроза для жителей двух областей.