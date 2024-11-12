Підрив Курахівського водосховища — які наслідки руйнування

Підрив греблі у Кураховому — що відомо про наслідки
Після підриву Курахівського водосховища вода продовжує прибувати нижче за течією від пошкодженої греблі. Разом з тим, підтоплення будинків поки не фіксували.
Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун Суспільному у вівторок, 11 листопада.
Наслідки підриву Курахівського водосховища
За словами Падуна, досі не вдалося оглянути гідроспоруду. Він пояснив це тим, що російські військові ведуть активні обстріли.
"Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", — зазначив начальник МВА.
Зазначається, що російські військові протягом трьох місяців намагались пошкодити греблю Курахівського водосховища. І їм таки це вдалось. Однак, попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.
"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", — наголосив Падун.
Як зазначає видання, наразі вода знаходиться найближче до сіл Андріївка, Костянтинопіль, Олексіївка.
Нагадаємо, у мережі з'явились кадри вибуху на Курахівському водосховищі. На відео видно, як дамба внаслідок вибуху злітає у повітря.
У Донецькій ОВА повідомили, що через підрив дамби Курахівського водосховища є загроза для жителів двох областей.
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