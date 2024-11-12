Підрив Курахівського водосховища — які наслідки руйнування

Курахівське водосховище. Фото: Новини Донбасу

Після підриву Курахівського водосховища вода продовжує прибувати нижче за течією від пошкодженої греблі. Разом з тим, підтоплення будинків поки не фіксували.

Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун Суспільному у вівторок, 11 листопада.

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Наслідки підриву Курахівського водосховища

За словами Падуна, досі не вдалося оглянути гідроспоруду. Він пояснив це тим, що російські військові ведуть активні обстріли.

"Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", — зазначив начальник МВА.

Зазначається, що російські військові протягом трьох місяців намагались пошкодити греблю Курахівського водосховища. І їм таки це вдалось. Однак, попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.

"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", — наголосив Падун.

Як зазначає видання, наразі вода знаходиться найближче до сіл Андріївка, Костянтинопіль, Олексіївка.

Нагадаємо, у мережі з'явились кадри вибуху на Курахівському водосховищі. На відео видно, як дамба внаслідок вибуху злітає у повітря.

У Донецькій ОВА повідомили, що через підрив дамби Курахівського водосховища є загроза для жителів двох областей.