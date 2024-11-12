Відео вибуху на Курахівському водосховищі з'явилося в мережі

Момент вибуху Курахівської дамби. Фото: скриншот

У мережі з'явились кадри вибуху на Курахівському водосховищі. Наразі вода з нього наповнює річку Вовча, в напрямку сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка.

Відео опублікували у Telegram ТСН у вівторок, 12 листопада.

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На відео видно вибух на Курахівській дамбі. За інформацією видання, Кураховому вода не загрожує. Мешканців навколишніх сіл евакуювали заздалегідь.

За інформацією ОВА, Курахівську дамбу в Донецькій області підірвали російські війська.

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Наразі підтоплень житла не зафіксовано.

"Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій", — зазначив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, начальник Курахівської міської військової адміністрації зазначив, що наслідки руйнувань дамби наразі складно оцінити через обстріли.

Російська армія продовжує наступати на фронті. Ворог просунувся у напрямку Дніпропетровської області.