Видео взрыва на Кураховском водохранилище появилось в сети

Момент взрыва Кураховской дамбы. Фото: скриншот

В сети появились кадры взрыва на Кураховском водохранилище. Вода из него наполняет реку Волча, в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

Видео было опубликовано в Telegram ТСН во вторник, 12 ноября.

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На видео виден взрыв на Кураховской дамбе. По информации издания, Курахово вода не угрожает. Жителей окрестных деревень эвакуировали заранее.

По информации ОВА, Кураховскую дамбу в Донецкой области взорвали российские войска.

"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. В настоящее время подтопления жилья не зафиксированы.

"Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий", — отметил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Напомним, начальник Кураховской городской военной администрации отметил, что последствия разрушений дамбы сложно оценить из-за обстрелов.

Российская армия продолжает наступать на фронте. Враг продвинулся в направлении Днепропетровской области.