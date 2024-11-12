Видео взрыва на Кураховском водохранилище появилось в сети

Подрыв Кураховского водохранилища — в сети показали видео
В сети появились кадры взрыва на Кураховском водохранилище. Вода из него наполняет реку Волча, в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.
Видео было опубликовано в Telegram ТСН во вторник, 12 ноября.
Подрыв дамбы Кураховского водохранилища
На видео виден взрыв на Кураховской дамбе. По информации издания, Курахово вода не угрожает. Жителей окрестных деревень эвакуировали заранее.
По информации ОВА, Кураховскую дамбу в Донецкой области взорвали российские войска.
"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине", — говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. В настоящее время подтопления жилья не зафиксированы.
"Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий", — отметил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Напомним, начальник Кураховской городской военной администрации отметил, что последствия разрушений дамбы сложно оценить из-за обстрелов.
Российская армия продолжает наступать на фронте. Враг продвинулся в направлении Днепропетровской области.
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