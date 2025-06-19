Предприниматель присвоил 35 млн грн на нужды ВСУ

Следователи ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители разоблачили предпринимателя с Луганщины, которого подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для Вооруженных Сил Украины и подразделений теробороны. Вместо того, чтобы поставить армии необходимую технику, он присвоил средства через фиктивные фирмы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По информации следствия, предприниматель в течение 2023-2024 годов заключил ряд договоров по результатам упрощенных закупок с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Он должен был поставлять технику специального назначения, в частности квадрокоптеры, приборы ночного видения и другое оборудование.

Следственные действия. Фото: Офис Генпрокурора Украины

Однако вместо выполнения обязательств, предприниматель выводил полученные средства через подконтрольные фиктивные компании. Как установлено, фирмы, на которые перечислялись государственные деньги, не имели ни производственных мощностей, ни фактического товарооборота. Ни одно оборудование по контрактам не было поставлено. В результате преступной схемы государство понесло убытки в размере 35 миллионов гривен.

Подозреваемого сейчас задержали, ему инкриминируют присвоение средств в особо крупных размерах и легализацию имущества, добытого преступным путем Сейчас суд избрал ему меру пресечения. Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Напомним, вчера, ГБР разоблачило депутата Днепропетровского облсовета, которая обманом мобилизовалась в ряды ВСУ ради статуса и заработала более 200 тысяч гривен, не выполняя воинского долга.

Также в Одессе разоблачили предпринимателей, которые разворовали средства, выделенные на питание украинским военным.