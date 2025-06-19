Підприємець привласнив 35 млн грн на потреби ЗСУ

Слідчі ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці викрили підприємця з Луганщини, якого підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для Збройних сил України та підрозділів тероборони. Замість того, щоб поставити армії необхідну техніку, він привласнив кошти через фіктивні фірми.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За інформацією слідства, підприємець протягом 2023–2024 років уклав низку договорів за результатами спрощених закупівель із трьома військовими частинами та однією сільською радою. Він мав постачати техніку спеціального призначення, зокрема квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше обладнання.

Слідчі дії. Фото: Офіс Генпрокурора України

Однак замість виконання зобов’язань підприємець виводив отримані кошти через підконтрольні фіктивні компанії. Як встановлено, фірми, на які перераховувалися державні гроші, не мали ані виробничих потужностей, ані фактичного товарообігу. Жодне обладнання за контрактами не було поставлено. Унаслідок злочинної схеми держава зазнала збитків у розмірі 35 мільйонів гривень.

Підозрюваного наразі затримали, йому інкримінують привласнення коштів у особливо великих розмірах та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом Наразі суд обрав йому запобіжний захід. Досудове розслідування веде Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, вчора, ДБР викрило депутатку Дніпропетровської облради, яка обманом мобілізувалася до лав ЗСУ заради статусу та заробила понад 200 тисяч гривень, не виконуючи військового обов'язку.

Також в Одесі викрили підприємців, які розікрали кошти, що були виділені на харчування українським військовим.