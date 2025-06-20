Агента ФСБ задержали в Киеве — готовил убийство и поджоги

Задержанный в зале суда. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Киеве российского агента, который поджигал машины Сил обороны и готовил убийство. Вражеским приспешником оказался военный Вооруженных сил, который самовольно оставил часть.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 20 июня.

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Чем занимался агент ФСБ в Киеве

Правоохранители выяснили, что по заказу РФ мужчина должен был совершить заказное убийство в Киеве. Для этого он получил координаты тайника от своего российского куратора, где был пистолет Макарова и 50 патронов.

ОПистолет, который нашли у агента РФ. Фото: СБУ

Как известно, агентом РФ оказался 33-летний мужчина, который был мобилизован в ряды ВСУ, но пошел в СОЧ и начал работать на оккупантов. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легких денег" в Telegram-каналах. После того, как его завербовали, мужчина получил "тестовое задание" и сначала поджег несколько автомобилей Сил обороны.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

По данным спецназовцев, дезертир должен был получить от ФСБ данные о лице, которое он должен был убить, после выполнения другой задачи — он должен был провести разведку одной из воинских частей в Киеве. Следуя инструкциям РФ, он арендовал квартиру возле военного здания. Затем устроился курьером сервиса доставки и таким образом скрыто следил за оборонным объектом.

"Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали агента "по горячим следам" после поджога авто. По месту временного проживания фигуранта изъяты снаряженный к покушению пистолет и телефон, с помощью которого он контактировал с ФСБ", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет шпиона РФ

Сейчас агенту сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине мужчина помогал российской ДРГ. Он получил задание найти дороги в "обход" оборонительных позиций украинских военных.

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