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Підпалював авто та готував вбивство — СБУ затримала агента РФ

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Дата публікації: 20 червня 2025 11:43
Агента ФСБ затримали у Києві — готував вбивство та підпали
Затриманий у залі суду. Фото: СБУ
Ключові моменти Чим займався агент ФСБ в Києві Яке покарання чекає на шпигуна РФ

Служба безпеки затримала у Києві російського агента, який підпалював автівки Сил оборони та готував вбивство. Ворожим поплічником виявився військовий Збройних сил, який самовільно залишив частину.

Про це повідомили в СБУ у п'ятницю, 20 червня.

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Чим займався агент ФСБ в Києві

Правоохоронці з'ясували, що на замовлення РФ чоловік мав здійснити замовне вбивство у Києві. Для цього він отримав координати схрону від свого російського куратора, де був пістолет Макарова та 50 набоїв. 

У Києві впіймали агента РФ
Пістолет, який знайшли в агента РФ. Фото: СБУ

Як відомо, агентом РФ виявився 33-річний чоловік, який був мобілізований у лави ЗСУ, але пішов у СЗЧ та почав працювати на окупантів. В поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легких грошей" у Telegram-каналах. Після того, як його завербували, чоловік отримав "тестове завдання" і спочатку підпалив декілька автівок Сил оборони. 

Агент ФСБ підпалював авто і готував вбивство в Києві
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За даними спецпризначенців, дезертир мав отримати від ФСБ дані про особу, яку він мав вбити, після виконання іншого завдання — він мав провести розвідку однієї з військових частин у Києві. Слідуючи інструкціям РФ, він орендував квартиру біля військової будівлі. Потім влаштувався кур'єром сервісу доставки і таким чином приховано стежив за оборонним об'єктом. 

"Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента "по гарячих слідах" після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання чекає на шпигуна РФ

Наразі агенту повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік допомагав російській ДРГ. Він отримав завдання знайти дороги в "обхід" оборонних позицій українських військових.

Також ми писали, що СБУ затримала колаборанта, який готував теракт на Рівненській АЕС. Наразі він перебуває під вартою. 

СБУ Київ Колаборант війна в Україні дезертир
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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