Агента ФСБ затримали у Києві — готував вбивство та підпали

Затриманий у залі суду. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Києві російського агента, який підпалював автівки Сил оборони та готував вбивство. Ворожим поплічником виявився військовий Збройних сил, який самовільно залишив частину.

Про це повідомили в СБУ у п'ятницю, 20 червня.

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Правоохоронці з'ясували, що на замовлення РФ чоловік мав здійснити замовне вбивство у Києві. Для цього він отримав координати схрону від свого російського куратора, де був пістолет Макарова та 50 набоїв.

Пістолет, який знайшли в агента РФ. Фото: СБУ

Як відомо, агентом РФ виявився 33-річний чоловік, який був мобілізований у лави ЗСУ, але пішов у СЗЧ та почав працювати на окупантів. В поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легких грошей" у Telegram-каналах. Після того, як його завербували, чоловік отримав "тестове завдання" і спочатку підпалив декілька автівок Сил оборони.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За даними спецпризначенців, дезертир мав отримати від ФСБ дані про особу, яку він мав вбити, після виконання іншого завдання — він мав провести розвідку однієї з військових частин у Києві. Слідуючи інструкціям РФ, він орендував квартиру біля військової будівлі. Потім влаштувався кур'єром сервісу доставки і таким чином приховано стежив за оборонним об'єктом.

"Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента "по гарячих слідах" після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання чекає на шпигуна РФ

Наразі агенту повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік допомагав російській ДРГ. Він отримав завдання знайти дороги в "обхід" оборонних позицій українських військових.

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