Україна
Под завалами в Тернополе могут быть люди — есть угроза обвала

Под завалами в Тернополе могут быть люди — есть угроза обвала

Дата публикации 19 ноября 2025 11:24
обновлено: 11:24
Атака на Тернополь 19 ноября — в каком состоянии поврежденный дом
Спасательная операция в Тернополе. Фото: ГСЧС

Спасатели в Тернополе работают на двух критических локациях, в частности на месте прямого попадания в многоэтажку. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом рассказал представитель ГУ ГСЧС Тернополя Сергей Данилин в эфире Ранок.LIVE.

Сколько людей еще может находиться под завалами в Тернополе

Представитель сообщил, что в городе было несколько очагов пожаров. Продолжается эвакуация людей и ручной разбор завалов.

"Сейчас там работают все службы. Проводится разбор конструкций, а также поиск людей, которые могут еще оказаться под завалами. В общем дом (в котором снесло верхние этажи, — Ред.) находится в достаточно таком аварийном состоянии. Спасатели работают с большим риском", — рассказал он.

Городские власти уточняют списки жителей, чтобы установить, сколько людей еще может оставаться под руинами.

Напомним, в ночь на 19 ноября РФ запустила по Украине десятки ракет и сотни дронов.

В Тернополе в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки ранены. Кроме того, в городе обнаружено значительное превышение опасных веществ в воздухе.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
