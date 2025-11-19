Атака на Тернопіль 19 листопада — у якому стані пошкоджений будинок

Під завалами у Тернополі можуть бути люди — існує загроза обвалу
Рятувальники у Тернополі працюють на двох найкритичніших локаціях, зокрема на місці прямого влучання у багатоповерхівку. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Про це розповів речник ГУ ДСНС Тернополя Сергій Данілін в ефірі Ранок.LIVE.
Скільки людей ще може перебувати під завалами у Тернополі
Речник повідомив, що у місті було кілька осередків пожеж. Триває евакуація людей та ручний розбір завалів.
"Наразі там працюють усі служби. Проводиться розбір конструкцій, а також пошук людей, які можуть ще опинитися під завалами. Взагальному будинок (у якому знесло верхі поверхи, — Ред.) знаходиться в досить такому аварійному стані. Рятувальники працюють із великим ризиком", — розповів він.
Міська влада уточнює списки мешканців, аби встановити, скільки людей ще може залишатися під руїнами.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада РФ запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів.
У Тернополі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки поранені. Крім того, у місті виявлено значне перевищення небезпечних речовин у повітрі.
