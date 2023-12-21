Под Римом нашли мозаику из ракушек и кораллов, которой более 2300 лет

Мозаика, которой более 2300 лет. Фото: Emanuele Antonio Minerva/MiC

В столице Италии — Риме нашли 2300-летнюю мозаику из ракушек и кораллов, которая была похоронена под городом. Считается, что находка является собственностью одного из богатых жителей этих территорий — римского сенатора.

Об этом сообщило CNN.

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Археологи обнаружили роскошный банкетный зал, датированный примерно первым-вторым веком до нашей эры, с большой, невредимой и ярко раскрашенной настенной мозаикой. По оценкам, ей около 2300 лет и она является частью большего аристократического особняка, расположенного у Римского форума, раскопки которого ведутся с 2018 года.

Мозаичная сцена длиной почти пять метров (16,4 фута) с изображениями виноградной лозы, листьев лотоса, трезубов, труб, шлемов и мифологических морских существ была тщательно создана из перламутра, ракушек, кораллов, обломков драгоценного стекла и вкраплений мрамора. Произведение обрамлено полихромными кристаллами, губчатым травертином и экзотическими древнеегипетскими голубыми плитками.

На них изображен прибрежный город, окруженный стенами, со смотровыми башнями и лоджиями — по словам Руссо, это может быть как идеальное, так и реальное место — на вершине скалы, выложенной из кусков травертина. Сцены парусных кораблей с поднятыми парусами, а также изображения мифических морских чудовищ, проглатывающих вражеские флотилии, также присутствуют на фресках.

Мозаика. Фото: Emanuele Antonio Minerva/MiC

Археологи пытаются выяснить, откуда происходят деликатные — и дорогие к тому времени коралловые ветви, использованные в экспозиции, — из Средиземного или Красного моря (ближайшего и распространенного океана, который римляне использовали для добычи материалов). Редкая голубоватая стеклянная паста, также использованная в дизайне, вероятно, происходит из древнеегипетского города Александрии, считают исследователи.

"Этот банкетный зал площадью 25 квадратных метров (270 квадратных футов) — это лишь одно помещение в "domus" (латинское слово, означающее "дом"), расположенное на нескольких этажах. В древности, когда Палатинский холм населяли могущественные знатные семьи, было принято использовать богатые декоративные элементы как символ, демонстрировавший роскошь и высокий социальный статус", — рассказал в интервью CNN археолог Альфонсини Руссо.

Открытие целой настенной мозаики является чрезвычайно редким явлением, добавляет Росси, не в последнюю очередь потому, что эти фрагменты более деликатны, чем мозаики для пола, которые были разработаны для того, чтобы по ним ходили и выдерживали давление.

Раскопки мозаики. Фото: Emanuele Antonio Minerva/MiC

Ученые считают, что сохранению стены также способствовало ее расположение. Расположенная на склоне знаменитого римского Палатинского холма и впоследствии покрытая веками грязи и земли по мере того, как земля двигалась, постройка и сокровища внутри нее были защищены от воздуха и света слоями земли.

Это новое открытие все еще имеет множество тайн. К примеру — личность владельца, вероятно, римского сенатора.

"Этот человек был настолько богат, что мог позволить себе импортировать такие драгоценные элементы из всей империи, чтобы украсить этот особняк", — сказал Руссо.

Руссо и его команда намерены открыть простор для общественности в начале января.

Напомним, знаменитый археолог Захи Хавасса разгадал тайну "проклятия фараонов", которое убивало людей.