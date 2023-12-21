Під Римом знайшли мозаїку з мушель і коралів, якій понад 2300 років

Мозаїка, якій понад 2300 років. Фото: Emanuele Antonio Minerva/MiC

В столиці Італії — Римі знайшли 2300-річну мозаїку з мушель і коралів, яка була похована під містом. Вважають, що знахідка є власністю одного із заможних мешканців цих територій — римського сенатора.

Про це повідомило CNN.

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Археологи виявили розкішну бенкетну залу, датовану приблизно першим-другим століттям до нашої ери, з великою, неушкодженою і яскраво розфарбованою настінною мозаїкою. За оцінками, їй близько 2300 років, і вона є частиною більшого аристократичного особняка, розташованого біля Римського форуму, розкопки якого ведуться з 2018 року.

Мозаїчна сцена довжиною майже п'ять метрів (16,4 футів) із зображеннями виноградної лози, листя лотоса, тризубів, труб, шоломів і міфологічних морських істот була ретельно створена з перламутру, черепашок, коралів, уламків дорогоцінного скла і вкраплень мармуру. Витвір обрамлений поліхромними кристалами, губчастим травертином та екзотичними давньоєгипетськими блакитними плитками.

На них зображено прибережне місто, оточене стінами, з оглядовими вежами та лоджіями — за словами Руссо, це може бути як ідеальне, так і реальне місце — на вершині скелі, викладеної із шматків травертину. Сцени вітрильних кораблів з піднятими вітрилами, а також зображення міфічних морських чудовиськ, що ковтають ворожі флотилії, також присутні на фресках.

Мозаїка. Фото: Emanuele Antonio Minerva/MiC

Археологи намагаються з'ясувати, звідки походять делікатні — і дорогі на той час — коралові гілки, використані в експозиції, — з Середземного чи Червоного моря (найближчого і найпоширенішого океану, який римляни використовували для видобутку матеріалів). Рідкісна блакитнувата скляна паста, також використана в дизайні, ймовірно, походить з давньоєгипетського міста Александрії, вважають дослідники.

"Ця банкетна зала площею 25 квадратних метрів (270 квадратних футів) - це лише одне приміщення в "domus" (латинське слово, що означає "будинок"), розташоване на кількох поверхах. У давнину, коли Палатинський пагорб населяли могутні знатні родини, було прийнято використовувати багаті декоративні елементи як символ, що демонстрував розкіш і високий соціальний статус", — розповів в інтерв'ю CNN археолог Альфонсини Руссо.

Відкриття цілої настінної мозаїки є надзвичайно рідкісним явищем, додає Россі, не в останню чергу тому, що ці фрагменти є більш делікатними, ніж мозаїки для підлоги, які були розроблені для того, щоб по них ходили і витримували тиск.

Розкопки мозаїки. Фото: Emanuele Antonio Minerva/MiC

Вчені вважають, що збереженню стіни також сприяло її розташування. Розташована на схилі знаменитого римського Палатинського пагорба і згодом вкрита століттями бруду і землі в міру того, як земля рухалася, споруда і скарби всередині неї були захищені від повітря і світла шарами землі.

Це нове відкриття все ще має багато таємниць. Наприклад — особистість власника, ймовірно, римського сенатора.

"Ця людина була настільки багатою, що могла дозволити собі імпортувати такі дорогоцінні елементи з усієї імперії, щоб прикрасити цей особняк", — сказав Руссо.

Руссо та його команда мають намір відкрити простір для громадськості на початку січня.

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