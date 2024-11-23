Удар Storm Shadow по Курщине — сколько солдат КНДР погибло

Военнослужащие КНДР. Фото: kcna.kp

При ударе ракеты Storm Shadow по Курской области погибли около 500 военных КНДР. Кроме того, погибли 18 российских военных, в том числе генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

Об этом сообщает Global Defense Corp в субботу, 23 ноября.

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Как отмечает издание, несколько ракет попали в санаторий Управления по делам президента России. Это привело к значительным потерям среди военных. Среди погибших — 18 офицеров, включая первого заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Солодчука.

Кроме того, отмечают, что были ранены трое северокорейских военных — два офицера-мужчины и женщина. Еще 13 российских саперов, в том числе заместитель начальника штаба 88-й механизированной бригады, получили ранения при обезвреживании неразорванных боеприпасов на месте ракетного удара.

"Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами не только офицеры и один генерал", — отмечает издание.

Напомним, оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.

В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что в настоящее время военные КНДР не присутствуют на территории Украины.