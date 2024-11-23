При ударе по Курщине погибли 500 военных КНДР, — СМИ
При ударе ракеты Storm Shadow по Курской области погибли около 500 военных КНДР. Кроме того, погибли 18 российских военных, в том числе генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
Об этом сообщает Global Defense Corp в субботу, 23 ноября.
Из-за удара Storm Shadow погибли пол тысячи корейских военных
Как отмечает издание, несколько ракет попали в санаторий Управления по делам президента России. Это привело к значительным потерям среди военных. Среди погибших — 18 офицеров, включая первого заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Солодчука.
Кроме того, отмечают, что были ранены трое северокорейских военных — два офицера-мужчины и женщина. Еще 13 российских саперов, в том числе заместитель начальника штаба 88-й механизированной бригады, получили ранения при обезвреживании неразорванных боеприпасов на месте ракетного удара.
"Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами не только офицеры и один генерал", — отмечает издание.
Напомним, оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.
В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что в настоящее время военные КНДР не присутствуют на территории Украины.
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