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Під час удару по Курщині загинули 500 військових КНДР, — ЗМІ

23 листопада 2024 18:38
Ольга Антоновська - редактор
Удар Storm Shadow по Курщині — скільки солдатів КНДР загинуло
Військовослужбовці КНДР. Фото: kcna.kp
Ольга Антоновська - редактор

Під час удару ракети Storm Shadow по Курській області загинуло близько 500 військових КНДР. Крім того, загинуло 18 російських військових, у тому числі генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

Про це повідомляє Global Defense Corp у суботу, 23 листопада.

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Як зазначає видання, кілька ракет влучили у санаторій Управління у справах президента Росії. Це призвело до значних втрат серед військових. Серед загиблих — 18 офіцерів, включно з першим заступником командувача Ленінградського військового округу Валерієм Солодчуком.

Крім того, зазначають, що було поранено трьох північнокорейських військових — двох офіцерів-чоловіків та жінку. Ще 13 російських саперів, у тому числі заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади, отримали поранення під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару.

"Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки після удару може свідчити про те, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал", — зазначає видання.

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало інформацію про наявність військових КНДР на території Харківської області.

У Раді національної безпеки та оборони повідомили, що наразі військові КНДР не присутні на території України.

КНДР армія обстріли війна в Україні війна Курська область далекобійна зброя

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