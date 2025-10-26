Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Под Белгородом после удара прорвало плотину водохранилища

Под Белгородом после удара прорвало плотину водохранилища

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 22:11
обновлено: 22:19
Поврежденная плотина под Белгородом затопила позиции РФ и отрезала их подразделения
Водохранилище под Белгородом. Фото: росСМИ

После удара плотина под российским Белгородом начала пропускать воду. В результате подразделения оккупантов, которые ранее переправились через Северский Донец, остались отрезанными от основных сил.

Об этом сообщила пресс-служба 16-го армейского корпуса ВСУ в Telegram в воскресенье, 26 октября.

Реклама
Читайте также:

Плотина под Белгородом пропускает воду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате удара есть повреждения плотины Белгородского водохранилища.

"Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", — подчеркнул он.

Вследствие этого местные власти предлагают россиянам выехать в пункты временного размещения в Белгороде.

Ситуация в районе Волчанска

В 16-м армейском корпусе ВСУ отметили, что противник получил отдельные локальные успехи, однако при значительных потерях.

"На сегодня ситуация складывается уже не в пользу россиян. После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится, пошла вода в дом, точнее в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян", — говорится в сообщении.

Кроме того, усложняется российская логистика. Воины отмечают, что подразделения оккупантов, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.

null
Пост росСМИ. фото: скриншот

"Ждем пополнения обменного фонда", — добавили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

null
Пост 16-го армейского корпуса ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 26 октября под атаку попали военные аэродромы российских оккупантов. В разных регионах страны-террориста раздавались взрывы.

Кроме того, на территории России чаще фиксируют возгорание релейных шкафов и электрощитовых.

война Украина Харьковская область оккупанты Россия Белгород
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации