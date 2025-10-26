Поврежденная плотина под Белгородом затопила позиции РФ и отрезала их подразделения

Водохранилище под Белгородом. Фото: росСМИ

После удара плотина под российским Белгородом начала пропускать воду. В результате подразделения оккупантов, которые ранее переправились через Северский Донец, остались отрезанными от основных сил.

Об этом сообщила пресс-служба 16-го армейского корпуса ВСУ в Telegram в воскресенье, 26 октября.

Плотина под Белгородом пропускает воду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате удара есть повреждения плотины Белгородского водохранилища.

"Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", — подчеркнул он.

Вследствие этого местные власти предлагают россиянам выехать в пункты временного размещения в Белгороде.

Ситуация в районе Волчанска

В 16-м армейском корпусе ВСУ отметили, что противник получил отдельные локальные успехи, однако при значительных потерях.

"На сегодня ситуация складывается уже не в пользу россиян. После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится, пошла вода в дом, точнее в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян", — говорится в сообщении.

Кроме того, усложняется российская логистика. Воины отмечают, что подразделения оккупантов, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.

Пост росСМИ. фото: скриншот

"Ждем пополнения обменного фонда", — добавили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

Пост 16-го армейского корпуса ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 26 октября под атаку попали военные аэродромы российских оккупантов. В разных регионах страны-террориста раздавались взрывы.

Кроме того, на территории России чаще фиксируют возгорание релейных шкафов и электрощитовых.