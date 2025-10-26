Пошкоджена гребля під Бєлгородом затопила позиції РФ і відрізала їх підрозділи

Водосховище під Бєлгородом. Фото: росЗМІ

Після удару гребля під російським Бєлгородом почала пропускати воду. Внаслідок цього підрозділи окупантів, які раніше переправились через Сіверський Донець, залишились відрізаними від основних сил.

Про це повідомила пресслужба 16-го армійського корпусу ЗСУ у Telegram у неділю, 26 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Гребля під Бєлгородом пропускає воду

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок удару є пошкодження греблі Бєлгородського водосховища.

"Розуміємо, що ворог може спробувати ще раз вдарити і зруйнувати греблю. Якщо це станеться, буде загроза підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць наших населених пунктів, на яких проживає близько 1000 жителів", — наголосив він.

Внаслідок цього місцева влада пропонує росіянам виїхати до пунктів тимчасового розміщення в Бєлгороді.

Ситуація в районі Вовчанська

У 16-му армійському корпусі ЗСУ зазначили, що противник здобув окремі локальні успіхи, проте за значні втрати.

"На сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян. Після удару по Бєлгородській дамбі остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше — у Сіверський Донець, вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ускладнюється російська логістика. Воїни зазначають, що підрозділи окупантів, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил.

Допис росЗМІ. фото: скриншот

"Чекаємо на поповнення обмінного фонду", — додали в 16-му армійському корпусі ЗСУ.

Допис 16-го армійського корпусу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 жовтня під атаку потрапили воєнні аеродроми російських окупантів. У різних регіонах країни-терориста лунали вибухи.

Крім того, на території Росії частіше фіксують займання релейних шаф та електрощитових.