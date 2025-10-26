Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Під Бєлгородом після удару прорвало греблю водосховища

Під Бєлгородом після удару прорвало греблю водосховища

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 22:11
Оновлено: 22:19
Пошкоджена гребля під Бєлгородом затопила позиції РФ і відрізала їх підрозділи
Водосховище під Бєлгородом. Фото: росЗМІ

Після удару гребля під російським Бєлгородом почала пропускати воду. Внаслідок цього підрозділи окупантів, які раніше переправились через Сіверський Донець, залишились відрізаними від основних сил.

Про це повідомила пресслужба 16-го армійського корпусу ЗСУ у Telegram у неділю, 26 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Гребля під Бєлгородом пропускає воду

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок удару є пошкодження греблі Бєлгородського водосховища.

"Розуміємо, що ворог може спробувати ще раз вдарити і зруйнувати греблю. Якщо це станеться, буде загроза підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць наших населених пунктів, на яких проживає близько 1000 жителів", — наголосив він.

Внаслідок цього місцева влада пропонує росіянам виїхати до пунктів тимчасового розміщення в Бєлгороді.

Ситуація в районі Вовчанська

У 16-му армійському корпусі ЗСУ зазначили, що противник здобув окремі локальні успіхи, проте за значні втрати.

"На сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян. Після удару по Бєлгородській дамбі остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Як то кажуть, пішла вода у хату, точніше — у Сіверський Донець, вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ускладнюється російська логістика. Воїни зазначають, що підрозділи окупантів, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил.

null
Допис росЗМІ. фото: скриншот

"Чекаємо на поповнення обмінного фонду", — додали в 16-му армійському корпусі ЗСУ.

null
Допис 16-го армійського корпусу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 жовтня під атаку потрапили воєнні аеродроми російських окупантів. У різних регіонах країни-терориста лунали вибухи.

Крім того, на території Росії частіше фіксують займання релейних шаф та електрощитових

війна Україна Харківська область окупанти Росія Білгород
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації