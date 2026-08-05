Пятый транш: Украина получит 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

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Европейский Союз перечислит Украине еще 1,4 млрд евро, полученных от замороженных российских активов. Это уже пятый транш такой финансовой помощи. Средства будут направлены на укрепление обороны и повышение устойчивости украинского государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пресс-службу Еврокомиссии и премьер-министра Сергея Корецкого.

ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от активов РФ

Европейская комиссия сообщила, что 3 августа Европейский Союз получил еще 1,4 млрд евро доходов, начисленных с замороженных активов Центрального банка России. Эти средства будут перечислены Украине в рамках пятого транша, сформированного за счет доходов от замороженных российских активов.

С момента их замораживания российские активы принесли в общей сложности 8 млрд евро сверхдоходов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна отвечать за разрушения, которые она наносит Украине своими воздушными ударами. По её словам, именно поэтому Европейский Союз продолжает направлять доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины.

"Мы в очередной раз проснулись с новостями о зверствах, совершённых Россией в ходе воздушных ударов по Украине. Россия должна заплатить за нанесённый ущерб. И мы используем доходы от замороженных российских активов, чтобы это произошло. Мы передаем Украине очередные 1,4 млрд евро. Это поможет Украине продолжать сопротивляться незаконной войне России", — написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляйен/X

В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что полученные средства будут направлены на усиление обороны и укрепление устойчивости Украины. Он также подчеркнул, что ответом на российский террор должно стать дальнейшее укрепление украинского государства:

"Ответом на российский террор должно стать укрепление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить".

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVEсообщали, что 30 июля 2026 года Украина получила от Европейского Союза очередной транш финансовой помощи в размере 3,47 млрд евро. Средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных государственных нужд. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено в общей сложности 45 млрд евро.

Новини.LIVEтакже сообщали, что 23 июля 2026 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере около 690 млн долларов. Средства поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов.