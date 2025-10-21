Видео
Видео

Пьяный водитель совершил ДТП — как его наказал суд

Дата публикации 21 октября 2025 00:33
обновлено: 00:34
Пьяный водитель травмировал пассажиров — как его наказал суд
Место ДТП. Фото: Прокуратура Украины

В Луцке 43-летний водитель совершил аварию. В результате ДТП пострадали люди.

Об этом 13 октября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

Вечером 2 июля фигурант, в крови которого было 3,4 промилле алкоголя, находясь на перекрестке улиц Ковельская и Набережная столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. В результате аварии пассажиры попутной машины получили травмы.

Решение суда

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, в течение четырех лет водитель не будет иметь права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Волынской области произошло ДТП с участием священника. Суд освободил представителя церкви от наказания.

Также мы сообщали о приговоре матери и дочери, которые обманывали пенсионерок. Чтобы пожилые люди доверяли им, мошенницы притворялись работницами газовой службы.

ДТП авария прокуратура наказание водители
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
