П'яний водій травмував пасажирів — як його покарав суд

Місце ДТП. Фото: Прокуратура України

У Луцьку 43-річний водій скоїв аварію. Унаслідок автопригоди постраждали люди.

Про це 13 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Увечері 2 липня фігурант, у крові якого було 3,4 проміле алкоголю, перебуваючи на перехресті вулиць Ковельська та Набережна зіткнувся з автівкою Volkswagen Golf. Унаслідок аварії пасажири попутної машини зазнали травм.

Рішення суду

Суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Крім того, упродовж чотирьох років водій не матиме права керувати транспортними засобами.

