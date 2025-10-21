Відео
П'яний водій скоїв ДТП — як його покарав суд

Дата публікації: 21 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 00:34
П'яний водій травмував пасажирів — як його покарав суд
Місце ДТП. Фото: Прокуратура України

У Луцьку 43-річний водій скоїв аварію. Унаслідок автопригоди постраждали люди. 

Про це 13 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи

Увечері 2 липня фігурант, у крові якого було 3,4 проміле алкоголю, перебуваючи на перехресті вулиць Ковельська та Набережна зіткнувся з автівкою Volkswagen Golf. Унаслідок аварії пасажири попутної машини зазнали травм.

Рішення суду 

Суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Крім того, упродовж чотирьох років водій не матиме права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у Волинській області сталася ДТП за участю священника. Суд звільнив представника церкви від покарання.

Також ми повідомляли про вирок матері та дочці, які ошукували пенсіонерок. Аби літні люди довіряли їм, шахрайки вдавали із себе працівниць газової служби.

ДТП аварія прокуратура покарання водії
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
