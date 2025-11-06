Пьяная полицейская совершила смертельную аварию — предстанет перед судом

Оформление ДТП. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Киева

В Черновицкой области будут судить бывшего инспектора сектора реагирования районного управления полиции. Правоохранительница совершила аварию, в результате которой один человек погиб, а еще несколько пострадали.

Об этом 4 ноября сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, 28 июля текущего года пьяная фигурантка села за руль Volvo Tigian и врезалась в бетонное ограждение. В момент аварии в салоне находились трое пассажиров. Одна женщина погибла на месте, еще два человека получили различные травмы.

Какое наказание грозит экс-полицейской

За нарушение правил дорожного движения пьяным водителем, которое привело к смерти человека (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) нарушительнице грозит от пяти до десяти лет заключения и лишение права управлять транспортом на такой же срок. Обвинительный акт направили в суд.

